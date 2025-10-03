Giornata Mondiale degli Animali in Italia: tutela e benessere

La Giornata Mondiale degli Animali, celebrata il giorno di San Francesco d’Assisi, rappresenta un invito alla responsabilità per il rispetto e il benessere degli animali. Per i veterinari, questa giornata è particolarmente significativa, poiché essi si impegnano quotidianamente nella cura degli animali e nella promozione della Salute Unica, un approccio che sottolinea l’interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale.

I veterinari garantiscono la salute degli animali da compagnia e da reddito, contribuendo così alla sicurezza alimentare e alla prevenzione di malattie trasmissibili dagli animali agli esseri umani. Inoltre, il loro lavoro è fondamentale nella sorveglianza della fauna selvatica e nella conservazione della biodiversità, elementi essenziali per la salute del nostro pianeta. Celebrare questa giornata significa rinnovare l’impegno affinché ogni animale possa vivere in condizioni dignitose e senza sofferenze.

Si invita la popolazione a passare dalle parole ai fatti: è importante adottare responsabilmente, prendersi cura degli animali e rispettare l’ambiente e la fauna selvatica. FNOVI si propone di sostenere tutti i cittadini, mettendo a disposizione l’expertise dei veterinari italiani. Si lavora insieme per un futuro in cui la salute e il benessere siano un patrimonio condiviso tra esseri umani, animali e il nostro ecosistema.