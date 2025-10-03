18 C
Roma
venerdì – 3 Ottobre 2025
Animali

Giornata Mondiale degli Animali in Italia: tutela e benessere

Da StraNotizie
NEWS

La Giornata Mondiale degli Animali, celebrata il giorno di San Francesco d’Assisi, rappresenta un invito alla responsabilità per il rispetto e il benessere degli animali. Per i veterinari, questa giornata è particolarmente significativa, poiché essi si impegnano quotidianamente nella cura degli animali e nella promozione della Salute Unica, un approccio che sottolinea l’interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale.

I veterinari garantiscono la salute degli animali da compagnia e da reddito, contribuendo così alla sicurezza alimentare e alla prevenzione di malattie trasmissibili dagli animali agli esseri umani. Inoltre, il loro lavoro è fondamentale nella sorveglianza della fauna selvatica e nella conservazione della biodiversità, elementi essenziali per la salute del nostro pianeta. Celebrare questa giornata significa rinnovare l’impegno affinché ogni animale possa vivere in condizioni dignitose e senza sofferenze.

Si invita la popolazione a passare dalle parole ai fatti: è importante adottare responsabilmente, prendersi cura degli animali e rispettare l’ambiente e la fauna selvatica. FNOVI si propone di sostenere tutti i cittadini, mettendo a disposizione l’expertise dei veterinari italiani. Si lavora insieme per un futuro in cui la salute e il benessere siano un patrimonio condiviso tra esseri umani, animali e il nostro ecosistema.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Ravenna: il futuro del turismo sostenibile e smart
Articolo successivo
Pallone Trionda e tecnologia: il futuro del calcio in USA, Canada e Messico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.