Giornata Mondiale degli Animali in Italia: storia e significato

La Giornata Mondiale degli Animali, istituita da Heinrich Zimmermann in Germania nel 1925, si celebra ogni anno il 4 ottobre, coincidente con la festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali. Un evento significativo è la battaglia per la chiusura di Green Hill, l’ultimo canile “lager” in Italia, situato a Montichiari, in provincia di Brescia, dove i beagle venivano allevati per la sperimentazione. Grazie all’impegno del programma Striscia la Notizia, nel 2011 sono stati liberati 2.639 cani.

Nella prima inchiesta, Edoardo Stoppa ha documentato le condizioni della struttura, descrivendo la difficoltà di accedervi e il rifiuto dei responsabili a rilasciare dichiarazioni. Le proteste dei cittadini, provenienti anche da altri territori, hanno portato alla raccolta di firme per chiudere Green Hill. Stoppa si è recato anche a Bruxelles per interrogazioni parlamentari sul tema, evidenziando la mobilitazione per la chiusura di questo canile.

Nel luglio 2012, la situazione ha finalmente avuto un cambiamento significativo, quando le autorità forestali hanno posto fine all’allevamento. Le immagini di Green Hill hanno rivelato le terribili condizioni in cui i cani vivevano, costretti in spazi angusti e malati. Stoppa ha anche partecipato a una manifestazione a Lione, in Francia, contro una grande azienda americana che riforniva Green Hill.

Successivamente, è stata introdotta una legge che vieta l’uso di cani provenienti da canili o rifugi per la sperimentazione scientifica. Nel gennaio di dieci anni fa, è stata emessa una condanna di 3 anni e 6 mesi per animalicidio a carico di tre dirigenti della struttura, segnando un ulteriore passo nella lotta per i diritti degli animali.