Giornata Mondiale degli Allevamenti e benessere animale in Italia

Nella Giornata mondiale dedicata agli animali allevati, le associazioni evidenziano i ritardi nel progresso verso il miglioramento delle condizioni di vita degli animali. Jane Goodall, recentemente scomparsa, era una figura di spicco nella lotta contro l’allevamento in gabbia e aveva aderito a una campagna supportata da scienziati e accademici contro questa pratica.

Le condizioni di vita degli animali nei box sono criticate, e la campagna “End the cage age” continua a ricevere supporto, avendo raccolto firme da 1,4 milioni di cittadini europei. Nonostante i buoni propositi da parte delle istituzioni europee, nulla è cambiato. La Commissione Europea, sotto la guida di Ursula von der Leyen, sembra aver ridotto l’importanza di queste tematiche, allontanando i discorsi sulla sostenibilità ambientale.

Anche in Italia, la situazione è stagnante. È ferma in commissione la proposta di legge “Oltre gli allevamenti intensivi”, sostenuta da varie associazioni e firmata da 23 parlamentari di diverse forze politiche. Sebbene una decina di comuni ha approvato mozioni di supporto, la questione non appare una priorità.

I promotori della proposta evidenziano che le comunità locali non possono continuare a sopportare il peso degli allevamenti intensivi. La richiesta è di un sistema di produzione che protegga la salute collettiva, il benessere degli animali e i redditi dei piccoli allevatori.

Inoltre, il rischio di patologie legate alla concentrazione di animali viene sottolineato, come dimostra un recente caso di influenza aviaria. Ciò ha portato alla proposta di una legge che preveda un piano di uscita graduale dagli allevamenti intensivi entro il 2040, con misure di sostegno per la riconversione a modelli più sostenibili.