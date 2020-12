Oggi, 1^ dicembre, è la giornata mondiale contro l’AIDS che tutti gli anni causa la morte di migliaia di persone.

L’HIV è un virus che attacca il sistema immunitario indebolendolo a tal punto da finire in AIDS, uno stadio clinico avanzato dell’infezione da cui purtroppo non c’è via d’uscita.

Se si contrae l’HIV e lo si scopre con una diagnosi tempestiva, però, grazie all’assunzione costante di farmaci antiretrovirali, si può restare portatori del virus con una speranza di vita normale e addirittura non essere contagiosi. Per questo motivo è necessario sottoporsi al test a cadenza regolare.

HIV, come prevenire

Ecco alcuni metodi per ridurre il rischio di trasmissione sessuale dell’HIV direttamente dal sito del Ministero della Salute:

Nei rapporti penetrativi usare il preservativo maschile (condom) o femminile (femidom) in modo corretto, ovvero sin dall’inizio del rapporto.

maschile (condom) o femminile (femidom) in modo corretto, ovvero sin dall’inizio del rapporto. Nei rapporti orali usare il preservativo o il dental dam (fazzolettino in lattice, letteralmente “diga dentale”). Si può ridurre il rischio, anche se non lo si elimina del tutto, evitando liquido seminale in bocca e non praticando il cunnilingus in presenza di sangue mestruale

(fazzolettino in lattice, letteralmente “diga dentale”). Si può ridurre il rischio, anche se non lo si elimina del tutto, evitando liquido seminale in bocca e non praticando il cunnilingus in presenza di sangue mestruale Assumere correttamente la profilassi pre-esposizione (PrEP)

(PrEP) Condurre una relazione monogama o esclusiva, in cui entrambi i partner sono sieronegativi all’Hiv e non hanno altri comportamenti a rischio al di fuori della coppia.

AIDS in Italia

Dall’inizio dell’epidemia (1982) a oggi sono stati segnalati 71.204 casi di AIDS, di cui 45.861 deceduti entro il 2017. Nel 2019, sono stati diagnosticati 571 nuovi casi di AIDS pari a un’incidenza di 0,9 nuovi casi per 100.000 residenti. Il numero di decessi in persone con AIDS rimane stabile negli ultimi anni ed è pari a poco più di 500 casi per anno.