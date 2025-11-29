Giornata mondiale AIDS in Piemonte

Il 1° dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata di lotta all’AIDS per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’accesso precoce alle cure. L’obiettivo è porre fine all’AIDS entro il 2030, sostenendo la resilienza dei Paesi e delle comunità nel loro impegno per proteggere i progressi compiuti nella risposta all’HIV.

HIV e AIDS non sono la stessa cosa: l’HIV (Virus dell’immunodeficienza umana) è l’agente responsabile dell’AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita), malattia che causa un indebolimento delle difese immunitarie. L’infezione da HIV si trasmette attraverso rapporti sessuali non protetti, sangue infetto e trasmissione verticale da madre a figlio.

L’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte spiega che l’infezione da HIV può risultare asintomatica per lungo tempo e determinare la comparsa di AIDS solo dopo molti anni, qualora non venga trattata con le terapie farmacologiche disponibili. La terapia antiretrovirale può mantenere l’infezione da HIV sotto controllo per molti anni, prevenire l’insorgenza dell’AIDS e annullare o ridurre il rischio di infettare altre persone.

In caso di dubbi o sintomi, è possibile rivolgersi ai Centri MST – Malattie Sessualmente Trasmissibili, accreditati dalla Regione Piemonte, che garantiscono accesso diretto senza prenotazione, visite gratuite e anonimato. Il report “Le nuove diagnosi di HIV in Piemonte” fotografa la situazione con riferimento al 2024 e porta l’attenzione su nuove diagnosi di infezioni da HIV, età e genere dei nuovi casi, modalità di trasmissione, test di screening effettuati e diagnosi tardive.

L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di usare il preservativo maschile o femminile nei rapporti sessuali, di usare il profilattico o il dental dam nei rapporti orali, di evitare lo scambio di oggetti taglienti e siringhe, di assumere la profilassi pre-esposizione (PrEP) per le persone ad alto rischio di infezione e di effettuare periodicamente il test di screening per l’HIV. Il virus non si trasmette con saliva, lacrime, sudore, urine, punture di zanzare, condividendo le stesse stoviglie, bagni, palestre, piscine e altri luoghi di convivenza né con baci, carezze o rapporti occasionali protetti.