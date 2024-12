“Giornata molto difficile, dovrei denunciare” Clizia Incorvaia terrorizzata sui social: cos’è successo alla showgirl

Clizia Incorvaia ha condiviso su Instagram un’esperienza negativa durante una giornata di sci di fondo al Lago di Anterselva, rivelando che la sua attesa occasione di svago si è trasformata in un evento spiacevole. L’attrice, famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha raccontato un momento difficile vissuto nella sua permanenza in Alto Adige.

Nelle sue storie su Instagram, Clizia ha raccontato di essere andata al Lago di Anterselva per provare lo sci di fondo per la prima volta. Tuttavia, il suo giorno di divertimento ha preso una piega inaspettata. Ha comunicato ai suoi follower: “Ciao ragazzi, scusate se sono scomparsa, oggi è stata una giornata a dir poco difficile, molto complicata. Volevo condividere con voi il mio primo giorno di sci di fondo, ma non è stato possibile.” Ha poi menzionato la presenza di “cose importanti successe” che la porterebbero a considerare una denuncia, ma ha scelto di non fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Ha deciso, invece, di voltare pagina e di parlare di temi più leggeri, come i libri attualmente in lettura. Questa scelta di riserbo ha suscitato curiosità tra i suoi follower, che si chiedono cosa possa esserle successo.

Pochi giorni prima di questo evento sfortunato, Clizia aveva pubblicato sui social alcune foto che la ritraevano con la sua famiglia, incluso il marito Paolo Ciavarro e la suocera Eleonora Giorgi. Per Clizia, questo periodo dell’anno è particolarmente significativo, soprattutto per il momento trascorso con la figlia Nina e i nonni. Le festività natalizie rappresentano quindi un’opportunità per creare ricordi preziosi, e si spera che, nonostante l’imprevisto durante la giornata di sci, l’atmosfera festiva non sia stata compromessa.

Clizia Incorvaia continua a essere un personaggio amato dal pubblico e la sua capacità di affrontare le difficoltà con un sorriso è un aspetto che i suoi sostenitori apprezzano. L’episodio vissuto al Lago di Anterselva rimane avvolto nel mistero, suscitando interesse e solidarietà tra i suoi follower.