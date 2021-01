“Riaprite i forni”, “Posaceneri”, “Viva Hitler”, “Vi ammazzo tutti bastardi”, il tutto contornato da bestemmie. Un attacco hacker filonazista costringe una scuola a interrompere l’evento in vista della Giornata della Memoria. Succede al Federico Caffé: questa mattina era in corso una delle iniziative – completamente online – che l’istituto tecnico di Monteverde organizza ogni anno per ricordare gli orrori dell’Olocausto.

In programma il filmato “L’ebreo errante nell’arte del ‘900”, realizzato dalla professoressa d’italiano e storia Isabella Cognatti insieme alla collega di storia dell’arte Carla Cesaretti e montato da uno studente.

Ma durante la proiezione – partecipata, tramite un gruppo Meet, in contemporanea da un centinaio di studenti e dai membri della Commissione cultura del municipio XII – le chat sono state prese d’assalto da bestemmie, inneggi a Hitler e offese antisemite, tutte partite da nomi di sconosciuti esterni alla scuola.

“È stato un attimo – spiega la professoressa Cognatti – le chat si sono intasate di insulti. Non abbiamo potuto fare altro che interrompere la visione del filmato e disconnetterci”. Il sospetto è che qualcuno de partecipanti alla riunione Meet abbia passato il link d’invito a gruppi esterni estremisti. “Di eventi online di questo tipo, negli scorsi mesi, ne abbiamo organizzati diversi e non abbiamo mai avuto problemi – prosegue la docente – è stata un’azione pensata proprio in chiave antisemita, sono veramente scioccata. Al Caffè ci teniamo molto agli eventi legati alla Giornata della Memoria, ogni anno organizziamo spettacoli al Teatro Vascello con i nostri gruppi studenteschi di teatro. Ci sentiamo violentati da questo attacco”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1294524584279620&id=215011632230926

Dura la reazione del presidente della Commissione cultura del municipio, Domenico Basile: “È successo un episodio gravissimo – scrive in un post di Facebook, denunciando l’accaduto – siamo vicini alla scuola e porteremo avanti la denuncia contro qualunque forma di violenza legata a motivi di carattere razziale, tra l’altro avvenuti alla vigilia della Giornata della Memoria”.