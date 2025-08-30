27.6 C
Giornata Internazionale sull'Overdose: Salute e Prevenzione in Italia

Da StraNotizie
Giornata Internazionale sull’Overdose: Salute e Prevenzione in Italia

Dal 2012, il Penington Institute australiano celebra il 31 agosto la Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sull’Overdose, un’iniziativa che ha coinvolto oltre 40 Paesi e che ogni anno organizza più di mille eventi.

L’overdose si riferisce all’assunzione, volontaria o accidentale, di una quantità di una sostanza o di un farmaco superiore alla tolleranza individuale. I sintomi clinici variano a seconda delle caratteristiche della sostanza, ma generalmente comportano una grave compromissione delle funzioni vitali e un alto rischio di coma.

L’overdose è una forma estrema di intossicazione, associata a una mortalità elevata, specialmente senza un intervento medico tempestivo. In Italia, le overdose da sostanze psicotrope illegali causano circa 300 decessi ogni anno, con 20-30 casi in Piemonte, in cui l’uso di oppiacei è comune. Sebbene il numero di morti per overdose da sostanze illegali stia diminuendo, resta un problema di salute pubblica, soprattutto a causa di sostanze nuove e più potenti e dell’uso concomitante di più droghe tra i giovani.

Anche l’alcol e alcuni farmaci da prescrizione possono provocare overdose. Circa il 65% degli italiani oltre 11 anni consuma alcol in modo saltuario e il 22% lo fa quotidianamente. Il binge drinking, che comporta il consumo eccessivo di alcol in breve tempo, è in crescita tra i giovani, aumentando il rischio di coma etilico. Farmaci come benzodiazepine e oppiacei analgesici, se usati impropriamente, possono anch’essi causare gravi intossicazioni e overdose.

I Servizi pubblici per le dipendenze (SER.D) operano nelle ASL piemontesi e integrano le politiche e gli interventi riguardanti problematiche da uso di sostanze e dipendenze comportamentali. Questi servizi offrono una gamma di programmi di intervento e prevenzione rivolti a diverse fasce della popolazione, con particolare attenzione ai giovani. Le fasi di presa in carico comprendono accoglienza, gestione ambulatoriale e programmi di reinserimento sociale e lavorativo.

