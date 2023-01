Giornata internazionale dei Lego, i set più rari nell’usato

Il 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale Lego: oggi, nel 1958, Godtfred Kirk Christiansen, il creatore delle celebri costruzioni con mattoncini in plastica, presentò la prima ufficiale domanda di brevetto. Sebbene i Lego vengano festeggiati in molti modi ogni anno da milioni di appassionati in tutto il mondo, c’è tutta una serie di costruzioni rare, introvabili o semplicemente molto particolari che si possono trovare online di compravendita usata come Subito.it, dove nella sola categoria collezionismo ci sono 66 mila annunci dedicati al marchio danese. Tra i set più popolari ed esclusivi, nonché costosi di sempre, c’è l’Ultimate Millennium Falcon di Star Wars disponibile in alcune varianti, oggi ritenuto tra gli esperti di riferimento un vero e proprio investimento che aumenta costantemente di valore. Con oltre 7500 pezzi rimane anche uno tra i set più complessi e dettagliati.

Non è da meno Harry Potter. Sulla piattaforma è possibile trovare il Castello di Hogwarts, vincitore degli Industrial Awards, gli “Oscar” dell’industria dei giocattoli, con i suoi 6.000 pezzi che ricostruiscono nei minimi dettagli il magico mondo del giovane mago e dei suoi amici, ma anche il treno Hogwarts Express, kit ormai fuori produzione. Un altro set in trovabile sul mercato “tradizionale” è quello che riproduce la casa dei Simpson, o ancora l’ambitissimo Sottosopra di Stranger Things, un altro modello difficile da trovare come La Casa Stregata o la scenografica Opera House di Sidney. O ancora, il Colosseo nella serie Monuments, che è stato lanciato nel 2021 ma è già molto raro. E poi le numerosissime limited edition lanciate negli anni: la macchina da scrivere, l’Adidas Superstar, il set vintage della Nintendo o ancora il maestoso modello del Titanic uscito fuori produzione e che è arrivato a un valore di circa mille euro. Tra i set più ricercati dai fan non mancano le auto, a cominciare dalla Bugatti Chiron, alla Porsche 911 GT3 attualmente fuori produzione, ma ancora la Ford Mustang, una rarità per finire alla Aston Martin DB5, compagna di pellicola di James Bond.