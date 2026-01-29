10.5 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Cucina

Giornata internazionale Amatriciana

Da stranotizie
Giornata internazionale Amatriciana

L’Amatriciana è un piatto che rappresenta la cucina italiana nel mondo, nato ad Amatrice come evoluzione della gricia. Questo piatto combina guanciale, pecorino, pomodoro e peperoncino in un equilibrio di sapori che racconta storia e territorio. Ora, il 6 marzo sarà celebrata la Giornata internazionale dell’Amatriciana, promossa dall’Associazione dei Ristoratori e degli Albergatori di Amatrice, per valorizzare questo piatto italiano e trasmettere un messaggio di rinascita e positività.

La ricetta dell’Amatriciana nasce come evoluzione della gricia, piatto dei pastori dell’Appennino, preparata con pasta, pecorino, pepe e guanciale, a cui fu introdotto il pomodoro. La ricetta, semplice e rustica, si è trasformata in simbolo della cucina laziale e italiana. Il riconoscimento europeo di Specialità Tradizionale Garantita sottolinea l’importanza di utilizzare ingredienti 100% italiani, dal grano al pecorino, fino al guanciale, rafforzando l’identità territoriale e gastronomica del piatto.

Le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Amatriciana partiranno da Amatrice e coinvolgeranno anche Roma, con numerose iniziative in programma. L’obiettivo è non solo promuovere il piatto, ma anche valorizzare il territorio e le sue eccellenze culturali, gastronomiche e turistiche. Accanto alla versione tradizionale, l’Amatriciana è stata fonte di ispirazione anche per piatti gustosi, come il Moro antartico con amatriciana e granita di Parmigiano, l’Amatriciana Burger e il cocktail “L’Amatriciana in un sorso”, ideato dalla bar manager Erica Campagna. Questi piatti celebrano la tradizione romana e si abbinano con piatti come la battuta di Fassona, selezioni di salumi e formaggi italiani, o il pollo alla romana.

Articolo precedente
Hudson ghiacciato: New York invernale
Articolo successivo
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.