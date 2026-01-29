Giornata internazionale Amatriciana

L’Amatriciana è un piatto che rappresenta la cucina italiana nel mondo, nato ad Amatrice come evoluzione della gricia. Questo piatto combina guanciale, pecorino, pomodoro e peperoncino in un equilibrio di sapori che racconta storia e territorio. Ora, il 6 marzo sarà celebrata la Giornata internazionale dell’Amatriciana, promossa dall’Associazione dei Ristoratori e degli Albergatori di Amatrice, per valorizzare questo piatto italiano e trasmettere un messaggio di rinascita e positività.

La ricetta dell’Amatriciana nasce come evoluzione della gricia, piatto dei pastori dell’Appennino, preparata con pasta, pecorino, pepe e guanciale, a cui fu introdotto il pomodoro. La ricetta, semplice e rustica, si è trasformata in simbolo della cucina laziale e italiana. Il riconoscimento europeo di Specialità Tradizionale Garantita sottolinea l’importanza di utilizzare ingredienti 100% italiani, dal grano al pecorino, fino al guanciale, rafforzando l’identità territoriale e gastronomica del piatto.

Le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Amatriciana partiranno da Amatrice e coinvolgeranno anche Roma, con numerose iniziative in programma. L’obiettivo è non solo promuovere il piatto, ma anche valorizzare il territorio e le sue eccellenze culturali, gastronomiche e turistiche. Accanto alla versione tradizionale, l’Amatriciana è stata fonte di ispirazione anche per piatti gustosi, come il Moro antartico con amatriciana e granita di Parmigiano, l’Amatriciana Burger e il cocktail “L’Amatriciana in un sorso”, ideato dalla bar manager Erica Campagna. Questi piatti celebrano la tradizione romana e si abbinano con piatti come la battuta di Fassona, selezioni di salumi e formaggi italiani, o il pollo alla romana.