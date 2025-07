Giornata in memoria dei giornalisti: una legge per non dimenticare

Il Parlamento ha approvato all’unanimità una legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi durante l’esercizio delle loro funzioni. Questa data, fissata per il 3 maggio, sarà dedicata a rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per garantire il diritto all’informazione.

La legge sottolinea l’importanza del lavoro dei giornalisti, il cui impegno ha permesso di portare alla luce eventi e realtà inaccessibili agli occhi del pubblico. Uomini e donne che, con coraggio, hanno affrontato situazioni di pericolo, da conflitti armati a contesti di criminalità organizzata.

Sono stati citati alcuni nomi emblematici, tra cui Cosimo Cristina, Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato, tra gli altri, simboli di una professione che ha spesso richiesto il massimo sacrificio. L’approvazione della legge rappresenta un passo importante per riconoscere il valore del lavoro giornalistico e il dovere di ricordare chi ha perso la vita per questo ideale. Questo nuovo impegno rappresenta una conquista per la libertà di stampa e il rispetto per coloro che hanno onorato questa missione.