8.5 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Attualità

Giornata di solidarietà con il popolo palestinese

Da stranotizie
Giornata di solidarietà con il popolo palestinese

Il 29 novembre è stato dichiarato Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quest’anno, a Padova, si terrà la 47° Giornata Onu, organizzata presso il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova.

La giornata è promossa dalla Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi Italia, dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e dalla Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace dell’Università di Padova, con la collaborazione del Comune di Padova, il patrocinio di Amnesty International e l’adesione della Rete Uniti per la Pace Padova. La giornata è rivolta ad attiviste e attivisti, giuristi e giuriste, docenti, giornaliste e giornalisti italiani e palestinesi, testimoni, operatrici e operatori degli interventi umanitari, studentesse e studenti.

I lavori del mattino saranno trasmessi in diretta video nel canale YouTube del Centro diritti umani. La giornata prevede anche lavori di gruppo al pomeriggio. Per partecipare in presenza è richiesta l’iscrizione.

Articolo precedente
FLC CGIL non firma contratto nazionale di lavoro
Articolo successivo
Papa Leone XIV: unione dei cristiani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.