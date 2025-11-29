Giornata di solidarietà con il popolo palestinese

Il 29 novembre è stato dichiarato Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quest’anno, a Padova, si terrà la 47° Giornata Onu, organizzata presso il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova.

La giornata è promossa dalla Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi Italia, dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e dalla Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace dell’Università di Padova, con la collaborazione del Comune di Padova, il patrocinio di Amnesty International e l’adesione della Rete Uniti per la Pace Padova. La giornata è rivolta ad attiviste e attivisti, giuristi e giuriste, docenti, giornaliste e giornalisti italiani e palestinesi, testimoni, operatrici e operatori degli interventi umanitari, studentesse e studenti.

I lavori del mattino saranno trasmessi in diretta video nel canale YouTube del Centro diritti umani. La giornata prevede anche lavori di gruppo al pomeriggio. Per partecipare in presenza è richiesta l’iscrizione.