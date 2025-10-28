Giornata di Solidarietà con il Popolo Palestinese in Italia

L’ONU ha lanciato una iniziativa in Italia, sostenuta dalla Fondazione “PerugiAssisi per la Cultura della Pace” e dal “Centro di ateneo per i Diritti Umani ‘Antonio Papisca’” dell’Università di Padova. Attraverso un appello, si invita l’opinione pubblica a mobilitarsi per il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Chiunque può aderire e segnalare le proprie iniziative compilando un modulo specifico.

Il 29 novembre si celebra la “Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese”. Questa data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proposto la creazione di uno Stato ebraico e uno arabo in Palestina. Attualmente, solo Israele ha ottenuto il riconoscimento, mentre il popolo palestinese vive sotto occupazione militare.

Nel mondo, 157 paesi hanno riconosciuto lo Stato di Palestina e si chiede che anche l’Italia faccia lo stesso. È fondamentale che chi desidera la pace prenda iniziative per porre fine all’occupazione israeliana. L’obiettivo è garantire legalità e giustizia internazionale, chiedendo il rispetto dei diritti umani.

La Giornata del 29 novembre rappresenta un’opportunità per tutti di fare la propria parte. I diritti inalienabili dei palestinesi sono supportati da normative internazionali, ma l’occupazione ha ostacolato l’autodeterminazione del popolo. L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) lotta per tali diritti, e solo anni dopo l’OLP è diventata “osservatore” presso l’ONU.

Israele ha l’obbligo legale di rispettare i diritti umani e le risoluzioni internazionali riguardanti il ritiro dai territori occupati. La costruzione degli insediamenti e il muro di separazione sono considerati illegali. È necessario richiamare l’attenzione su queste violazioni affinché i diritti del popolo palestinese siano finalmente riconosciuti e rispettati.