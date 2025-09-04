26.2 C
Giornata di robotica a Piacenza per giovani innovatori

Il 6 settembre si svolgerà un evento dedicato alla robotica per ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni, organizzato dall’Associazione Artù e Csen Piacenza presso gli spazi di Too. L’iniziativa fa parte della First® Tech Challenge, una competizione internazionale che coinvolge ogni anno migliaia di studenti e culmina nella finale mondiale a Houston.

La giornata si articolerà in due momenti principali. Dalle 15:30 alle 18:30 si terrà il RoboLab, un laboratorio pratico dove i partecipanti potranno costruire e programmare robot. Alle 18:30 ci sarà il kick-off internazionale, durante il quale verrà rivelato il campo di gara per la stagione successiva, intitolato “Decode”. Questo momento è molto atteso da appassionati e team in tutto il mondo.

L’evento non è solo per i partecipanti diretti; grazie all’intervento di Artù, anche studenti, insegnanti, educatori e genitori potranno scoprire come la robotica può favorire l’inclusione sociale, promuovendo collaborazione e pari opportunità. Le competizioni di robotica First® si basano sulla “Coopertition”, che unisce competizione e collaborazione.

I referenti dell’Associazione Artù sottolineano l’importanza della robotica come linguaggio universale che favorisce creatività e problem solving. L’obiettivo è fornire ai giovani un’opportunità concreta per avvicinarsi alla tecnologia e sviluppare competenze utili per il futuro.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi scrivendo a [email protected]. L’invito è esteso anche agli adulti interessati a diventare coach e a tutte le ragazze, affinché la robotica e le discipline STEM diventino sempre più inclusive.

