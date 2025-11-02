16.5 C
Giornata di prevenzione senologica a Sansepolcro

Il Comune di Sansepolcro, insieme all’Istituto Andrea Cesalpino, invita tutte le donne residenti a partecipare a una giornata di prevenzione per la salute del seno. Questo evento si svolgerà presso la clinica mobile Alliance Medical Diagnostic, situata in Piazza Torre di Berta, dove sarà possibile effettuare gratuitamente ecografie e mammografie.

Possono partecipare donne con le seguenti caratteristiche:

– Età compresa tra 35 e 49 anni
– Non incluse in protocolli di screening del SSN, anche per familiarità
– Non hanno effettuato una mammografia nell’ultimo anno

È necessaria la prenotazione al numero 0575 67 80 83, poiché i posti sono limitati e l’accesso sarà possibile solo previa registrazione.

Il Dott. Enrico Signorini, Direttore Sanitario dell’Istituto Andrea Cesalpino, sottolinea l’importanza della prevenzione senologica per permettere una diagnosi precoce del tumore al seno, una malattia che colpisce molte donne e per la quale il tempo è fondamentale.

L’Amministrazione Comunale sostiene con entusiasmo questa iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione, promuovendo la salute delle proprie concittadine. La prevenzione si conferma uno strumento essenziale per garantire un futuro in salute, e l’impegno a favore di iniziative di questo genere è un dovere collettivo.

