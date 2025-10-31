Giornata di Prevenzione Oncologica alle Terme di Galatro

Le Terme di Galatro, attive nella promozione della salute e del benessere, insieme all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, organizzano una giornata dedicata alla prevenzione oncologica gratuita.

Il 15 novembre, presso la struttura di Galatro, si terrà una campagna di prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. Durante questa giornata, saranno disponibili gratuitamente diversi servizi: screening mammografico per le donne tra i 50 e i 69 anni; screening per la cervice uterina con ritiro di un kit gratuito per le donne dai 30 ai 64 anni; screening del colon-retto con kit gratuito per uomini e donne dai 50 ai 69 anni.

L’Amministratore delle Terme di Galatro, Domenico Lione, ha espresso orgoglio per l’iniziativa, sottolineando l’importanza delle Terme come punto di riferimento per la prevenzione e la sensibilizzazione sanitaria in territorio. Ha anche ringraziato Lucia Di Furia, Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, per la collaborazione e l’impegno nelle attività di prevenzione. Lione ha ribadito come le sinergie tra enti pubblici e strutture locali siano fondamentali per promuovere una cultura della salute.

La prevenzione è un pilastro essenziale per il benessere individuale e collettivo. Consiste nell’adottare comportamenti che riducono il rischio di malattie e permettono di individuare tempestivamente eventuali patologie. Gli screening rappresentano uno strumento chiave per la diagnosi precoce, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo la necessità di trattamenti invasivi. È fondamentale continuare a offrire screening gratuiti e campagne di sensibilizzazione per rafforzare l’importanza della prevenzione nella comunità.