Giornata di benessere animale e sport a Novara

Lo Sporting Club Monterosa di Novara organizza una giornata speciale dedicata allo sport, alla famiglia, alla solidarietà e al rispetto per gli animali. Domenica, il centro aprirà le sue porte per una serie di eventi, tra cui la finale della competizione internazionale di Completo di Equitazione “Alberici Cup”, la seconda edizione di “Sereni in Sella” e il ritorno della manifestazione “Cavalli e non solo”.

Durante la giornata, il focus principale sarà sulla prova finale di Salto Ostacoli, che conclude la competizione “Alberici Cup”. Questa gara non è solo un evento sportivo, ma un’opportunità per promuovere il valore formativo dell’equitazione. Partecipano diversi paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Austria e Germania. Secondo il Presidente del Club, il Notaio Claudio Limontini, gli sport equestri insegnano ai giovani discipline importanti, come il rispetto e l’amore per la natura e gli animali.

L’evento è aperto a tutte le famiglie e ai loro amici a quattro zampe. “CAVALLI E…NON SOLO” offrirà spazi di incontro con associazioni, educatori cinofili e rifugi, per discutere di benessere animale, adozione e gestione dei cani. La partecipazione è gratuita. Tra gli enti coinvolti ci sono Mondo Carota, ENPA Novara e vari centri di addestramento. Tutti gli animali sono benvenuti in un ambiente sicuro.

Non mancherà “Sereni in Sella”, progetto dedicato a bambini e ragazzi con fragilità, che avranno l’opportunità di montare a cavallo e interagire con la natura. Limontini sottolinea l’importanza del Club come punto di riferimento per l’inclusione e il sociale, rendendo la giornata di festa accessibile a tutti: giovani atleti, famiglie e appassionati di animali.