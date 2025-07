Giornata dell’Economia a Rieti: segni di ripresa e sfide

Il panorama economico della provincia di Rieti è stato al centro della “Giornata dell’Economia”, tenutasi il 9 luglio presso la chiesa di San Giorgio, organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di esperti del settore, con l’obiettivo di analizzare la situazione economica delle province di Rieti e Viterbo.

Il vice presidente della Camera di Commercio, Leonardo Tosti, ha aperto il dibattito, che è stato moderato dal segretario generale Francesco Monzillo. La presentazione del quarto “Rapporto Economico sull’Alto Lazio”, a cura di Giancarlo Cipriano, direttore dell’azienda speciale Centro Italia, ha rappresentato il cuore dell’evento.

Nonostante il 2024 sia stato caratterizzato da incertezze geopolitiche e sfide economiche, Tosti ha evidenziato la resilienza dell’economia locale, che ha mantenuto performance discrete nonostante oscillazioni tra i vari settori. Le proiezioni per il 2025 indicano un trend stabile, stimolando una spinta verso il lavoro e l’innovazione. Particolarmente positivo è stato il saldo tra iscrizioni e cessazioni di aziende nella provincia, superiore alla media nazionale e regionale.

Sebbene il commercio abbia affrontato difficoltà, settori come l’agricoltura hanno vissuto una crescita significativa, così come il settore immobiliare e le attività di supporto alle imprese. Il Rapporto Economico si configura quindi come uno strumento fondamentale per orientare le strategie future, promuovendo un approccio sinergico che punta a valorizzare le eccellenze locali e superare le attuali sfide.