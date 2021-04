I bambini con autismo hanno comportamenti problematici ma non sono bambini problematici. Su questo principio, Marco Pontis, docente presso l’Università di Bolzano con un’esperienza quasi ventennale nel settore, ha costruito il libro ‘Autismo, cosa fare (e non)’ (edizioni Erickson, 152 pg, 16,50 euro), in cui vuole fornire una guida pratica per le persone che si relazionano con questi bambini con una mente ‘speciale’, perché non è semplice comprendere certi comportamenti, così lontani dalle convenzioni: evitare il contatto visivo, preferire la solitudine, ripetere ossessivamente alcuni gesti e parole, non accettare i cambiamenti, può risultare spiazzante, e non sapere come affrontare tutto ciò si può rivelare frustrante.

In questo volumetto Pontis spiega in pochi sintetici punti il motivo di comportamenti, modalità di interazione sociale e di comunicazione, passando poi a fornire indicazioni semplici e chiare su cosa fare e cosa non fare, in modo da valorizzare le differenze, aumentare le possibilità di comprensione e stimolare così il piacere di partecipare attivamente alle attività e alla vita, sia da parte dei bambini con autismo, ma anche di chi gli sta intorno, dai compagni di classe agli adulti. In una parola ‘condividere’.

Quello che deve essere chiaro però è che occorre la consapevolezza che ogni situazione va analizzata attentamente nella sua singolarità, perché ogni bambino è unico e quindi anche il modo di affrontare il rapporto con esso. Ecco quindi un decalogo, essenziale e pragmatico, per orientarsi in un mondo quasi sconoscuito.