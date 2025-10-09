18.1 C
Giornata della Salute Mentale a Palermo: diritti e ascolto

Giornata della Salute Mentale a Palermo: diritti e ascolto

Venerdì 10 ottobre, dalle 10 alle 18, si svolgerà a piazza Politeama la “Giornata mondiale della salute mentale”, organizzata dall’Asp di Palermo. L’evento sarà un momento di condivisione e informazione aperto a tutti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e promuovere l’ascolto.

Il messaggio principale della giornata è che “la salute mentale è un diritto umano universale”. Saranno presenti stand informativi gestiti da professionisti dell’Asp e rappresentanti di associazioni come Afipress, Meravigliosa Mente, Punto di Partenza, Itaca e UFE, che da anni combattono per rendere la salute mentale un tema più visibile e umano.

Caterina Cottone, presidente della “Consulta di Utenti e Familiari del Dipartimento di Salute Mentale di Palermo e Provincia”, sottolinea che molte famiglie si sentono ancora isolate e che molti utenti aspettano percorsi di assistenza che non iniziano mai. È necessario, quindi, un maggiore coraggio, presenza e responsabilità da parte delle istituzioni.

La Consulta, una delle poche esistenti in Sicilia, insieme a quelle di Catania, Messina e Agrigento, gioca un ruolo fondamentale nel rappresentare i diritti e le esigenze delle persone con sofferenza mentale e delle loro famiglie. Essa promuove il dialogo tra cittadini, associazioni e servizi del Dipartimento di Salute Mentale, contribuendo a creare una rete di sostegno e condivisione.

