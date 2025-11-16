Giornata della prevenzione in rosa ad Altopascio per la salute delle donne

La “Giornata della prevenzione in rosa” è un evento organizzato dalla Misericordia di Altopascio per promuovere la salute delle donne. Si svolgerà sabato 29 novembre con l’apertura degli ambulatori dell’Arciconfraternita in via Marconi alle 9, dove sarà possibile effettuare visite gratuite su appuntamento, contattando i numeri 0583 25109 o 0583 264426.

Dalle 15 alle 16:30 si terrà un incontro dedicato al primo soccorso pediatrico, rivolto a neonati e bambini fino a 14 anni, condotto dalla dottoressa Crespin, responsabile pediatrica dell’ASL. A partire dalle 9:30, l’Azienda Sanitaria organizzerà un evento intitolato “I medici incontrano la popolazione”. L’introduzione sarà a cura della dottoressa Eluisa Lo Presti, direttore della Zona Distretto Piana di Lucca. Durante l’incontro, ci saranno i saluti della sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, e della Governatrice della Misericordia, Antonella Pistoresi.

Si discuterà dei servizi offerti dal consultorio, presentati dalla dottoressa Patrizia Fistesmaire. Inoltre, si parlerà di pap test e mammografia, con le dottoresse Elisa Bachini, Concetta Rosania, Eugenia Picano e Lisa Bastiani. Ulteriori argomenti trattati includeranno il colon retto, con la dottoressa Paola da Massa Carrara e il dottor Alessandro Fulceri, e la tiroide in gravidanza, presentata dal dottor Graziano Cesaretti. Infine, si affronterà l’importanza delle vaccinazioni, con le dottoresse Lara Lucchesi e Harpreet Singh.