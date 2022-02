L’idea di istituire – con la Legge n 155 del 13 novembre 2020 – la ricorrenza civile della Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato è stata del regista Ferzan Ozpetek e del paroliere Mogol.

La scelta del 20 febbraio non è stata casuale: una data simbolo in memoria delle vittime, una data indelebile scolpita nella memoria di tutti. Con la scoperta a Codogno del paziente 1, infatti, il Sars-Cov-2 arriva in Italia e un lungo periodo di paura e dolore travolge la vita di migliaia di persone. Il personale sanitario è chiamato a lottare in prima linea contro un nemico sconosciuto senza mai sottrarsi mai alla fatica e agli ostacoli con passione, sacrificio e senso di responsabilità.

Giornata Nazionale del personale sanitario: 370 i medici deceduti in pandemia

La seconda edizione della Giornata, targata Fnomceo, si è celebrata questa mattina alla presenza del Ministro della Salute Roberto Speranza e delle altre autorità e dei rappresentanti di categoria. L’iniziativa simbolica e solenne ha costituito un forte segnale di riconoscimento e vicinanza per tutti i professionisti della salute che hanno impegnato e continuano a impegnare le proprie risorse professionali e umane nella lotta al virus. Ne vuole onorare il lavoro, l’impegno e l’abnegazione dimostrate nel corso della pandemia. La targa affissa testimonia e ricorda il sacrificio di ben 370 medici deceduti nel corso di questa terribile pandemia. «Un sacrificio che ha consentito di curare oltre 12 milioni di cittadini positivi al Covid 19 di cui 10.700.000 sono guariti, nella stragrande maggioranza a domicilio, grazie all’impegno dei “curanti” e al fondamentale contributo di tutti gli operatori della sanità» ha sottolineato il Presidente Fnomceo Filippo Anelli.

Magi (Omceo Roma): «È il momento del ricordo, la spinta per proseguire al meglio»

«È il momento del ricordo – ha evidenziato a Sanità Informazione Antonio Magi presidente dell’Ordine dei medici di Roma – in cui si unisce alla categoria la cittadinanza e la politica. Serve a noi come sprone per continuare a fare il nostro dovere nel migliore dei modi e alla politica per capire e correggere cosa non è andato. Si fa strada l’idea di riformare una sanità del territorio in maniera importante creando un’equipe di professionisti che lavora insieme per gestire i malati cronici oltre ai malati Covid» ha sottolineato.

La Fnomceo omaggia quest’anno Gino Strada

Il soprano di fama internazionale Maria Carfora, volto e voce nota di Rai Italia e Radio Rai, ha aperto le celebrazioni eseguendo l’Inno nazionale italiano. I brani musicali scelti dalla Carfora costituiscono un omaggio alla cultura e alla tradizione italiana. A presenziare la cerimonia il monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, la Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Annamaria Parente, la Presidente di Emergency Rossella Miccio.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha scelto quest’anno di rendere omaggio al fondatore di Emergency Gino Strada, un medico ma soprattutto un grande uomo, scomparso lo scorso agosto e a tutti i medici che hanno sacrificato la vita per la professione. «I pazienti vengono prima di tutto» diceva, e il senso di giustizia e rigore ciò che colpiva subito di lui. Si è battuto per garantire a tutti gli uomini quei diritti che «se non sono erogati in maniera uguale, universalistica, equa non sono più tali, ma diventano privilegi».

Anelli: «L’indifferenza verso i diritti negati è un virus peggiore del Covid»

Gino Strada incarna tutti i principi etici e deontologici che guidano da sempre la missione del medico e degli operatori sanitari. «È stato un grandissimo medico e testimone di quello che oggi noi vorremmo sottolineare – ha specificato Anelli a Sanità Informazione -. I medici sono strumento per garantire i diritti a tutti i cittadini: gli italiani, i migranti, le persone del terzo mondo che non hanno le nostre stesse opportunità anche in termini di cura. L’esempio di Gino Strada ci mostra che non possiamo girare la testa dall’altra parte ma colmare le disuguaglianze. Per noi ogni persona ha gli stessi diritti: l’indifferenza verso i diritti negati è un virus peggiore del Covid. Grazie, Gino, per avercelo insegnato».

Speranza: «Gino Strada medico del mondo»

«Un medico del nostro Paese ma medico del mondo – ha detto il ministro Speranza – nell’impegno di una vita c’è il senso dell’universalità del nostro Servizio sanitario nazionale e dell’articolo 32 della nostra Costituzione. Il faro più luminoso che illumina il nostro cammino» ha aggiunto.

Speranza: «Il paese ha retto grazie a uno straordinario SSN. Basta tagli»

Poi, il ministro ha ricostruito i momenti iniziali e più difficili della pandemia. «Due anni fa arrivavano le prime notizie non buone. Ricordo le ore drammatiche; se il Paese ha retto a una prova difficile pur pagando un prezzo importante è perché abbiamo uno straordinario SSN un patrimonio del Paese che dobbiamo difendere con tutte le energie». Ha rimarcato la fine della stagione dei tagli e gli investimenti in campo. «Oggi, con l’ultima legge di Bilancio, siamo a 124 mld, mai in un tempo così breve erano state messe così tante risorse, perché c’è una nuova consapevolezza: tutto si può tagliare ma non sulla salute. I soldi che si mettono sulla salute non sono semplice spesa pubblica ma il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone». Poi ci sono i 20 miliardi del Pnrr e i fondi Ue sulle aree disagiate del Sud. «Ci sarà un Pon dedicato alla salute per colmare le disuguaglianze, inaccettabili quando si consumano sul terreno del diritto alla Salute».

Speranza: «I vaccini cui hanno permesso di piegare la curva senza ricorrere a chiusure generalizzate»

Speranza ha anche precisato che «ad oggi abbiamo somministrato in 13 mesi e mezzo 133 milioni di dosi di vaccino. Lo può fare solo una grande Paese, un grande Servizio Sanitario Nazionale fatto di donne e uomini impegnati ogni giorno sul territorio». Il 91% della popolazione sopra ai 12 anni si è vaccinata, «e questo ci mette nelle condizioni di gestire in maniera del tutto diversa la pandemia, che purtroppo è ancora in corso, e ci sta permettendo in queste ore di piegare la curva senza ricorrere a chiusure generalizzate».

Consegnata targa alla memoria immortale di Gino Strada

Gli intermezzi canori si sono alternati a letture dell’attore e doppiatore Pino Insegno, impegnato da sempre nel volontariato, tanto da essere insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. Ha letto un brano di Gino Strada e continuato con la testimonianza di una dottoressa, tratta dal libro “Giuro di non dimenticare, storie di medici ai tempi del Covid”. Realizzato dal sindacato Cimo, il volume contiene le storie di 28 sanitari impegnati in prima linea nei nostri ospedali durante l’emergenza sanitaria da coronavirus.

A concludere le celebrazioni, l’Inno europeo eseguito da un tenore di eccezione: Andrea Senna, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri e Vicepresidente dell’Ordine di Milano, componente della Cao nazionale e del Comitato Centrale della Fnomceo. Senna, che ha studiato Canto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e si esibisce a livello amatoriale, ha eseguito anche “My way”, la canzone resa celebre da Frank Sinatra, dedicandola a Gino Strada e come ultimo atto, la consegna di una targa alla sua immortale memoria.