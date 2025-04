Giornata del Disco 2025: Eventi Imperdibili in Italia

Il Record Store Day, dedicato ai negozi di dischi indipendenti, torna il 12 aprile con eventi in oltre 240 punti vendita in tutta Italia. Milano apre le celebrazioni l’11 aprile con Nicholas Godin degli Air che, insieme a Vegyn, presenta “Blue Moon Safari”, un album di remix di “Moon Safari” in vinile blu. A Bologna, SEMM ospita il premio Best Art Vinyl Italia, premiando le copertine più belle dell’anno, con dj set da artisti come Gianmarco Silvi e Carlo Babando. Napoli presenta dj set al Fonoteca e concerti, tra cui il trombettista Ciro Riccardi con il suo album “Ncopp’ a ‘sta Terra”.

A Firenze, Move On promuove una fusione tra cultura club e ascolto consapevole con dj set e un talk con il producer Linkwood. Bari vede Wanted Records combinare parole e musica con Red Ronnie che discute novità discografiche, mentre a Taranto Vinyl Zone festeggia il decennale con DJ storici e nuovi talenti. In altre città come Como e Roma, gli eventi includono esibizioni musicali e uscite speciali di vinili.

Across Italy, storie di resistenza culturale emergono con Disclan a Salerno e Disco Club a Genova. Mostre e incontri arricchiscono l’evento: a Lecco, la mostra “Vinyl Icons” esplora 34 copertine storiche, mentre a Latina i partecipanti discutono di soul e cinema. A Lucca, i festeggiamenti si estendono fino a domenica con l’Orchestra SMS. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.recordstoredayitalia.com e i canali social.