Giornata del Camminare: scopri l’Italia a piedi

Sabato 11 e domenica 12 ottobre si svolgerà la Giornata nazionale del camminare, organizzata da FederTrek. L’iniziativa invita tutti a rallentare e a scoprire le bellezze d’Italia a piedi. Camminare non è solo un modo per rimanere in forma, ma permette anche di staccare dalla routine quotidiana e di esplorare luoghi nascosti e panorami sorprendenti.

Che si cammini in città, tra vicoli storici, o immersi nella natura, ogni passo offre l’opportunità di apprezzare dettagli spesso trascurati. Scegliere di muoversi a piedi invece di usare l’auto è anche un gesto per la sostenibilità.

Le proposte di itinerari coprono diverse regioni del paese. Nel Lazio, si possono percorrere sentieri nella Faggeta di Bassano, con i suoi alberi secolari e panorami mozzafiato. In Abruzzo, i percorsi della transumanza e i borghi come Rocca Calascio raccontano storie millenarie, mentre le Grotte di Stiffe offrono scenari naturali affascinanti. In Toscana, la Walking Francigena Ultramarathon è una sfida per gli amanti delle lunghe distanze, mentre in Sardegna si possono gustare tradizioni locali passeggiando tra boschi e paesini.

Per chi desidera esperienze più lunghe, la Via Francigena e la Via del Sale offrono giornate di cammino tra borghi medievali e panorami straordinari. Anche i pellegrinaggi, come il Cammino di San Benedetto, combinano natura e spiritualità, mentre percorsi ad anello come il Cammino dei Briganti avvolgono nell’atmosfera storica dei confini tra Abruzzo e Lazio.

La Giornata del Camminare rappresenta un’occasione per riscoprire la lentezza e apprezzare la bellezza dei paesaggi italiani, valorizzando ogni passo e ogni storia.