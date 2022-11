Giornata dei profughi ebrei dei Paesi arabi, II Convegno internazionale

In occasione della Giornata dei Profughi Ebrei dei Paesi Arabi, l’Associazione Salvaguardia Trasmissione Retaggio Ebrei di Libia (ASTREL) invita a partecipare al II Convegno Internazionale ‘Dalla sofferenza alla gioia’. Due i giorni dedicati al convegno nella città diRoma (29-30 novembre) e uno quello che si svolgerà a Milano il prossimo 1 dicembre (qui il programma in pdf). A introdurre e coordinare tutte e tre le giornate, il presidente ASTREL David Gerbi.

A dare il via al convegno domani, alle ore 11, le testimonianze degli ebrei di Libia presso le Scuole ebraiche di Roma. Poi, alle 19.30 presso il Beth El di via Padova, nuove testimonianze degli ospiti presenti, ma anche la proiezione di fotografie del cimitero di Tripoli prima e dopo la distruzione. Mercoledì 30 novembre, quindi, presso il Cimitero israelitico di Prima Porta e alla presenza, tra gli altri, del Rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, delle presidenti Ucei e Cer, Noemi Di Segni e Ruth Dureghello, di un rappresentante dell’ambasciata di Israele e del senatore Giulio Terzi, avrà luogo lo scoprimento del Maghen David, della scritta e delle 16 lapidi in memoria dei defunti. Infine, alle 20, cena tripolina di beneficenza.

Interventi, testimonianze degli ospiti e cena a base di piatti libici tradizionali anche nella giornata milanese organizzata da ASTREL giovedì 1 dicembre alle 19.00 presso il centro Noam di via Montecuccoli 27. Oltre al presidente ASTREL Gerbi, sarà presente il Rabbino capo di Milano Alfonso Arbib, il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi e David Nassimiha, presidente Noam. Presenti e collegati in streaming anche ebrei di Libia provenienti da Milano, Livorno, Israele, Uk e Usa.