Giornata dei Diritti degli Animali a Milano

Per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali, è stato organizzato un grande evento a Milano, in piazza San Babila, per ricordare gli individui più dimenticati, sfruttati e maltrattati: gli animali allevati a scopo alimentare. Il 6 dicembre, insieme alla Rete dei Santuari e a 250 persone provenienti da tutta Italia, sono scesi in strada per ricordare che tutti gli animali meritano protezione, nessuno escluso.

La Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali è un’occasione per ricordare i diritti di tutti gli animali, compresi quelli allevati a scopo alimentare. Dall’anno della sua istituzione sono stati compiuti numerosi passi avanti per la loro tutela, ma resta ancora molto da fare. Durante la celebrazione, si è ricordato i diritti sistematicamente negati agli animali allevati e macellati a scopo alimentare.

L’evento ha portato a Milano centinaia di attivisti insieme ai rappresentanti della Rete dei Santuari degli animali per sensibilizzare le persone sulla necessità di cambiare un sistema di produzione alimentare incentrato sullo sfruttamento di milioni di animali ogni giorno, trattati come semplici merci. Tra i Santuari presenti c’erano Progetto Cuori Liberi, Nello Porcello, Rifugio Antispecista La Capra Campa, Fattoria Capre e Cavoli e Oasi Santa Giuliana.

In Italia, con l’articolo 9 della Costituzione, gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti e lo Stato è impegnato a tutelarli. Tuttavia, negli allevamenti intensivi gli animali continuano a essere maltrattati e sfruttati all’interno di cicli di produzione che li condannano a morire entro pochi anni dalla loro nascita, a volte perfino pochi mesi.

Anche nel 2025, in tutto il mondo miliardi di animali sono stati sfruttati e uccisi dall’industria alimentare. È un sistema che trasforma individui viventi in prodotti, normalizzando una violenza quotidiana che troppo spesso si sceglie di non vedere. Tuttavia, sempre più persone si rifiutano di accettare questa realtà come inevitabile. La pressione della società civile sta crescendo e ogni cambiamento conquistato, ogni impegno strappato all’industria, ogni storia che emerge dagli allevamenti e dai macelli dimostra che la verità può ancora spezzare l’indifferenza.

Contribuire a ridurre la sofferenza degli animali sfruttati a scopo alimentare è possibile: le nostre scelte alimentari sono il primo, fondamentale passo nella direzione di un mondo più compassionevole in cui tutti gli animali siano davvero rispettati. Passare ad un’alimentazione 100% vegetale è facile se si sa come farlo, e si possono scoprire tutti i consigli su siti dedicati.