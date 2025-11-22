6.1 C
Giornata contro la Violenza sulle Donne ad Altopascio

L’amministrazione comunale di Altopascio ha deciso di organizzare una settimana dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Il programma prevede diverse iniziative, tra cui la terza edizione della “Woman in Run”, una marcia ludico-motoria di 3 e 9 chilometri contro la violenza sulle donne.

Martedì 25 novembre sarà il giorno decisivo, con una mattina dedicata agli studenti e la proiezione del cortometraggio “1 Ciak 2 Punti di Vista” al cinema Teatro Puccini, seguita da un incontro di confronto e approfondimento con l’Arma dei Carabinieri. La sera, sempre al Teatro Puccini, si terrà un apericena in compagnia dell’associazione La Luna, a cui seguirà la proiezione del film “Anche Io” di Maria Schrader.

Venerdì 28 novembre il programma proseguirà con il concerto “Cantar di Donne”, organizzato da Fnp Cisl e Anteas Cisl, che porterà in scena riflessioni sulle storie di donne attraverso le canzoni. Il calendario si concluderà sabato 29 novembre con “Prevenzione Rosa”: un convegno e una serie di iniziative a favore della salute delle donne del territorio, promossi dalla Misericordia di Altopascio e da Asl, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La sindaca Sara D’Ambrosio e l’assessora al welfare e benessere di comunità, Valentina Bernardini, spiegano che “affrontare il tema della violenza di genere significa assumersi una responsabilità comune” e che “la prevenzione e la cultura della parità sono strumenti fondamentali per cambiare le cose”.

