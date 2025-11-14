Giornata contro la violenza: eventi ad Ortona per le donne

Martedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il cinema teatro Zambra di Ortona ospiterà una giornata di eventi dedicati allo spettacolo “Tutto troppo”. Questa iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra l’impresa Unaltroteatro e l’Ats Unite Si Può, ed è inserita nel Piano sociale distrettuale per l’empowerment femminile e il contrasto alla violenza di genere.

Tra i partecipanti, l’assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Ortona, Anna Maria Rita Guarracino, ha espresso gratitudine verso i rappresentanti dell’Ats e di Unaltroteatro, sottolineando l’importanza della collaborazione per sensibilizzare sulla violenza di genere.

L’Ats Unite si Può è composta dai centri antiviolenza di Ortona, “Donn.è” e “Non sei sola”, riconosciuti dalla Regione Abruzzo. La giornata inizierà con un matinée dello spettacolo “Tutto troppo”, dedicato a 256 studenti delle scuole superiori di Ortona, che potranno assistere gratuitamente grazie al supporto dell’Ats.

L’evento mattutino prevede anche un’introduzione e un dibattito con le operatrici dell’Ats e i produttori. Lo spettacolo, scritto da Monica Ciarcelluti e prodotto da Arterie Teatro, racconta la storia di Paolina Giorgi, un’attrice e imprenditrice vittima di femminicidio. In scena ci saranno attrici che rappresentano il passato e il presente di Paolina, evidenziando temi di libertà e autodeterminazione.

Nel pomeriggio, sarà inaugurata la mostra “Il femminile sognato” dell’artista Mimmo Francone, seguita da una replica dello spettacolo aperta al pubblico. La giornata è sostenuta anche dalla libreria Fabulinus & Minerva e dalla Cantina’.

Marina Di Virgilio, coordinatrice dell’Ats, ha sottolineato l’importanza di questa data per coinvolgere la comunità su un tema estremamente attuale.