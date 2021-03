Al centro del San Raffaele, nell’ultimo anno hanno avuto un raddoppio delle prime visite. Tra troppe ricadute e i primi sintomi che, ormai, compaiono all’inizio delle scuole medie. Lo stesso aggravarsi delle patologie in chi soffriva già di anoressia, bulimia o binge eating e lo stesso, preoccupante, abbassamento dell’età di chi chiede aiuto che hanno visto al San Paolo: qui, i casi seguiti nel 2020 hanno registrato un incremento del 19 per cento. Adolescenti, soprattutto, chiusi nelle loro camere, soli davanti allo schermo di un computer, che “hanno risentito della sospensione delle attività sociali e scolastiche, della mancanza di amici, di situazioni angoscianti, tensioni famigliari”, dice Sara Bertelli, responsabile del servizio disturbi alimentari del San Paolo. Ma anche persone malate che sono peggiorate, con un “aumento di sintomi legati all’ansia e alla depressione”.

Eccola, l’altra epidemia cresciuta all’ombra del Covid. Ecco le “malattie dell’anima”, come le chiama l’attrice Ambra Angiolini, che ha trasformato un’esperienza di vita in una battaglia. Anche in Lombardia, dove nel 2019 c’erano già 1.500 minori e 3 mila adulti seguiti, e dove l’effetto lockdown ha creato un “aumento del 30 per cento delle richieste”, racconta Simona Tironi, la vicepresidente di Forza Italia della commissione Sanità del Pirellone. Che oggi, nella decima Giornata del fiocchetto lilla, porterà al Senato la legge regionale contro i disturbi alimentari appena approvata all’unanimità da tutto il Consiglio. “Per passare – dice – dal modello lombardo a un intervento nazionale”. Perché, conferma la ministra azzurra degli Affari regionali Mariastella Gelmini che parteciperà all’incontro, “quello che la Lombardia mette in campo attraverso la sua legge è un ottimo esempio, che può fare da riferimento per integrare in modo costruttivo e pragmatico le proposte nazionali su questo tema. È anche attraverso esempi concreti come questo che possiamo declinare in modo virtuoso il rapporto di leale e fattiva collaborazione tra Stato e Regioni”.

A Milano, saranno i luoghi istituzionali ad accendere l’attenzione. Da Palazzo Lombardia, che si illuminerà di lilla – il colore della giornata nazionale – al Pirellone, su cui comparirà la scritta DCA (disturbi del comportamento alimentare) e un fiocco. A Roma, invece, Tironi presenterà la legge di cui è stata relatrice. E, con lei, ci sarà anche Ambra, che ha appoggiato il percorso istituzionale del Pirellone affiancandolo a un suo progetto teatrale. “IO VOGLIO anorESSERE buliMIA”, il titolo, che non a caso fa scomparire le parole anoressia e bulimia. Un laboratorio, partito con una sperimentazione e con il lavoro che Ambra ha già iniziato a fare con le ragazze del Centro pilota per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare di Gussago, in provincia di Brescia. Ma che potrebbe allargarsi non solo ad altri centri lombardi – il Niguarda si è dimostrato interessato – ma anche, a questo punto, a livello nazionale.

Ma qual è il “modello lombardo”? “Il bisogno è tanto e crescente e per riuscire a dare una risposta seria e concreta ai ragazzi e alle loro famiglie non basta il lavoro di una sola Regione – spiega Tironi – La legge che abbiamo approvato è frutto dell’ascolto del territorio, dei professionisti, dei pazienti e delle loro famiglie, che sono indispensabili. Quella che vogliamo creare in Lombardia è una Rete regionale che ci permetta di aumentare i posti letto e ridurre le liste di attesa”. Gli altri pilastri: “Ambulatori in ogni Ast che possano intercettare precocemente i sintomi, fare una diagnosi ed eventualmente inviare i pazienti alle strutture specializzate ed equipe multidisciplinari specializzate”. E alla base: la prevenzione, “che parte dalla formazione dei medici di famiglia e dei pediatri e arriva sino ai professori perché la scuola è fondamentale”. Sempre di più.