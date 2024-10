Giornata cauta per Milano, in linea con i listini europei

Piazza Affari rimane stabile, seguendo la tendenza dei principali mercati europei, mentre gli investitori monitorano la situazione negli Stati Uniti in vista delle elezioni, con una possibile sfida tra Kamala Harris e Donald Trump. L’attenzione è focalizzata anche sulle banche centrali, in particolare sulla Federal Reserve e sul Beige Book, il rapporto mensile sulla situazione economica americana. La sessione vede l’Euro / Dollaro USA mantenersi costante a 1,079, mentre il prezzo dell’Oro segna un incremento dello 0,21%, continuando a crescere in un contesto di incertezze alimentate da tensioni geopolitiche. Anche il petrolio Light Sweet Crude Oil rimane stabile, attestandosi a 71,3 dollari al barile.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e del Bund tedesco si riduce, raggiungendo +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale fissato al 3,52%. In Europa, Francoforte mostra una leggera stagnazione, mentre Londra si mantiene sostanzialmente in parità e Parigi non registra variazioni significative. Anche la Borsa di Milano rimane fluttuante, con il FTSE MIB che si attesta a 34.784 punti e il FTSE Italia All-Share a 36.918 punti.

Tra i titoli di Milano, dominano STMicroelectronics (+3,50%), Stellantis (+3,28%), Pirelli (+1,02%) e Iveco (+0,97%). Al contrario, Telecom Italia riporta un significativo ribasso del 3,41%, a seguito di una perquisizione della Guardia di Finanza. Saipem registra una flessione dell’1,31%, mentre Leonardo scende dello 0,99%. Banca Popolare di Sondrio mostra un decremento dello 0,93%.

Nel segmento delle aziende a media capitalizzazione, Philogen cresce del 2,26%, Technoprobe del 2,21%, Zignago Vetro del 1,65% e De’ Longhi del 1,59%. Tuttavia, Juventus subisce la peggior performance con una diminuzione del 7,08%, seguita da Digital Value, che cede il 3,77%. La mattina di scambi si presenta quindi caratterizzata da stabilità e movimenti misti nei vari settori, mentre si attende di osservare l’evoluzione degli eventi legati alle elezioni negli Stati Uniti e alle dichiarazioni della Federal Reserve.