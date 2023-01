Giornalisti, retroscena su Sanremo: “Alcuni avevano già sentito i brani, le case discografiche..”

Il voto dei giornalisti conta molto al Festival di Sanremo e per questo motivo alcune case discografiche avrebbero attuato dei piani per “lisciarsi” il ben volere di alcuni di loro. Questo perché farsi dare una buona recensione sui giornali è importante; ma ottenere un voto importante dalla sala stampa è ancora più importante (semi-cit).

E chi compone la sala stampa del Festival di Sanremo? Ovviamente gli stessi giornalisti che nei giorni scorsi hanno stilato le ormai celebri pagelle. A ottenere i giudizi più impietosi sono stati i Cugini di Campagna e a tal proposito Giuseppe Candela su Dagospia ha scritto:

“Quanto valgono le pagelle dei critici musicali a Sanremo? Poco, sia per le promozioni sia per le bocciature. O comunque è facile notare come i voti bassi siano arrivati per i nomi meno protetti, perfetto il caso Cugini di Campagna bocciati con molti due o addirittura senza voto. Non hanno radio forte alle spalle, non hanno società importante che organizza tour, non hanno ufficio stampa che paga trasferte”.