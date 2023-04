Giornalisti preoccupati per lo sbarco di due naufraghi a L’Isola dei Famosi

La notizia dello zampino di Pier Silvio Berlusconi nella scelta del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha allertato un paio di giornalisti.

Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa Dagospia ha rivelato che alcuni naufraghi scelti dalla produzione sarebbero stati depennati all’ultimo proprio da Pier Silvio Berlusconi in persona che vorrebbe un’edizione soft e non volgare.

“Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis“. […] “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della p0rnostar Cicciolina”.

Dalla lista dei naufraghi sarebbero spariti anche i nomi delle gemelle Serena ed Elga Enardu e della tiktoker Giulia Sara Salemi.

Alla luce di tutto questo sarebbero stati confermati i due speaker dello Zoo di 105, ovvero Marco Mazzoli e Paolo Noise, che hanno fatto della loro lingua senza freni il proprio successo. Ed è per questo che un paio di giornalisti si sono allarmati. Marco Rocchi su Libero in merito a loro ha scritto:

“Occhio alla lingua, viste le nuove scelte editoriali, per gli sboccatissimi speaker Marco Mazzoli e Paolo Noise. Trasformare l’Isola in uno Zoo non sarà consentito. Ma se andranno lontano, almeno sarà un po’ più divertente”.

Dello stesso parere Mattia Buonocore su DavideMaggio.it, che ha scritto:

“Se il buongiorno si vede dal mattino, per la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi il cammino si preannuncia in salita. […] dalle parti dello Zoo di 105 il tono delle dichiarazioni non è certo di livello più alto. […] Visto lo stile della seguitissima trasmissione radiofonica, che non disdegna volgarità e battute esplicite, ci sarà “da temere” se davvero sarà così. Non a caso, Noise rivela: “Abbiamo dovuto firmare dei fogli aggiuntivi ad un contratto. Sono tre settimane che facciamo riunioni con persone preoccupatissime“.