Giornalisti in crisi: contratti fermi e finanziamenti statali

Negli ultimi anni, la questione dei contratti di lavoro nel giornalismo italiano è diventata sempre più critica. Nonostante l’inflazione abbia eroso gli stipendi del 19,3% dal 2016, il contratto nazionale dei giornalisti rimane bloccato, mentre gli editori hanno beneficiato di almeno 240 milioni di euro in finanziamenti pubblici.

Oltre a un significativo calo degli organici, con una riduzione del 15% degli assunti, si verifica un aumento del lavoro precario, con retribuzioni mediamente ridotte a 10 euro lordi per articolo. Da 15 mesi, la Federazione nazionale della Stampa italiana sta cercando di rinegoziare le condizioni contrattuali, puntando a garantire aumenti adeguati per compensare l’assottigliamento del potere d’acquisto. Le richieste includono investimenti per progetti destinati ai giovani, orientamenti per affrontare la trasformazione digitale, e strategie per migliorare la qualità dell’informazione, contrastando in modo efficace le fake news.

Il diritto a una giusta retribuzione, sancito dalla Costituzione, rappresenta non solo una sicurezza per i lavoratori, ma anche una garanzia per i lettori di ricevere un’informazione di qualità. Tuttavia, molti editori sembrano focalizzati più sulla riduzione dei costi, trascurando le sfide legate all’innovazione tecnologica e al rapporto con i grandi nomi del web.

Motivato a superare le attuali difficoltà, il sindacato ha visto sfumare anche le trattative per un accordo ponte economico. Le proposte della Federazione Italiana Editori Giornali si sono rivelate insoddisfacenti rispetto agli incrementi salariali ottenuti da altri settori. Intanto, il rischio di una ulteriore erosione dei diritti per i nuovi assunti resta concreto, rendendo urgente una mobilitazione da parte dei giornalisti per tutelare le proprie condizioni lavorative.