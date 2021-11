“Vi chiediamo, dal profondo del cuore, di non riconoscere mai il regime talebano perchè è un regime terrorista. Finché i Talebani resteranno in Afghanistan la donna sarà completamente disintegrata”. Sono le parole di Arezoo e Ghazal Yahya Zadeh, sorelle e giornaliste fuggite dall’Afghanistan dopo la caduta di Kabul in mano ai Talebani lo scorso 15 agosto e insignite questa sera dell’European Award Investigative and Judicial Journalism 2021. In un’intervista di Lisa Pendezza per Notizie.it piangono le sorti del proprio Paese, invitano i connazionali a non arrendersi e commentano: “Il mondo si è scordato dell’Afghanistan. Tutto quello che avevo costruito e per cui avevano lottato negli ultimi 20 anni è stato disintegrato ma l’Occidente non se ne rende conto”.