Giornalista TV si presenta in onda con lui e il pubblico impazzisce

La giornalista TV appare in onda con il suo Pinscher e il pubblico impazzisce difronte alla scena, diventata virale su TikTok – VIDEO.

È difficile rimanere lontani dal proprio amico a quattro zampe quando ci si deve recare al lavoro, quindi perché non portarselo con sé? Una giornalista televisiva, ha portato con sé al lavoro il piccolo Pinscher e durante tutte le riprese se lo è tenuto sulle gambe, nascosto dalla telecamera. La scena è stata ripresa dal suo collega ed è diventata virale su TikTok.

Va in onda con il cagnolino sulle gambe: giornalista tv diventa virale – VIDEO

Il Pinscher nano di nome Pancho sta spopolando tra i social network dopo essere apparso su TikTok. Il piccolino, infatti, è stato un vero modello ed è stato tra le gambe della sua proprietaria, Sofia Ojeda, per tutto il tempo del servizio senza darle fastidio. Sofia Ojeda è una giornalista televisiva per l’emittente KPRC 2 del Texas, Stati Uniti.

Il filmato è stato condiviso sulla piattaforma dal collega Owen Conflenti ed è si è diffuso rapidamente a macchia d’olio. Nel video si può notare la giornalista mentre fa il suo lavoro, ma poi si possono scorgere appena due piccole orecchie nella visuale passa del monitor. Pancho si è rivelato un cane esemplare e composto e per questo ha sorpreso migliaia di utenti.

Il video è stato visualizzato da migliaia di utenti TikTok e questi hanno anche lasciato svariati commenti sotto il post: “Resisti ancora un po’, ancora un po’“; “Meglio non abbaiare“; “Perché mi hai portato qui se non mi riprendono nemmeno“, scherzano tra i commenti. Pancho può avere un futuro in televisione”.

@conflenti 🤫🤣📺 #houston #news #television #behindthescenes #dogs #pets #bringyourdogtowork @ojedasays ♬ THEY ARE GONNA KNOW – Heliqs

Se questa sia la prima volta che la giornalista porta il suo Pinscher nano in studio non è dato saperlo ma il cucciolo sembra essere perfettamente a suo agio in quel determinato contesto e non ha disturbato minimante il programma. Portare con sé il proprio amico a quattro zampe è sempre positivo.