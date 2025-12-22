Giornalista Rai condannato per lesioni e minacce

L’ex giornalista della Rai Enrico Varriale è stato condannato a sette mesi di reclusione per aver dato uno schiaffo e minacciato la sua ex compagna, Clara. Le accuse contro di lui includono lesioni e minacce. La storia con Clara iniziò quattro anni fa, dopo che Varriale aveva interrotto una precedente relazione, che si era conclusa con una condanna a 10 mesi per stalking e lesioni.

La relazione con Clara cominciò con difficoltà e si concluse con un litigio la sera dell’8 dicembre, durante il quale Varriale le diede uno schiaffo. Clara lo denunciò e il tribunale lo condannò. Nel tentativo di tamponare la situazione, Varriale cercò di contattare Clara, ma utilizzando metodi non pacifici. La chiamò con voce camuffata e le disse “Morirai”, sebbene lui sostenga di aver detto “Sono Enrico, sono in Rai”. Il tribunale non credette alla sua scusa e lo condannò per minacce.