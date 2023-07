Giornalista lancia uno scoop su Shakira e Piqué: “L’ho saputo da fonti certe”

Shakira il mese scorso ha rivelato di aver scoperto dei tradimenti di Gerard Piqué dai media. La popstar ha aggiunto di aver letto gli articoli sulle corna proprio mentre suo padre era stato ricoverato in terapia intensiva. Adesso però è intervenuto un noto giornalista spagnolo, che in un programma televisivo ha rilasciato delle dichiarazioni choc gold.

Qualche tempo fa José Antonio Avilés aveva dichiarato che la popstar di Hips Don’t Lie e l’ex calciatore del Barcellona erano una coppia aperta: “Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta. E questa cosa l’ho saputa da fonti certe e vicinissime a Piqué“.

Scoop che l’uomo ha confermato qualche giorno fa: “Confermo quello che avevo già detto. Tra loro c’era un accordo dove ‘tu fai quello che vuoi e io faccio quello che voglio’, ma di fronte ai media siamo ancora una coppia. – ha continuato il giornalista – L’entourage del calciatore è rimasto sorpreso dalle nuove dichiarazioni di Shakira. Non si aspettavano le parole della cantante“.

E se davvero Shakira e Piqué (come Alex Belli e Delia Duran) erano seguaci dell’amore libero, allora non ci sarebbero state corna.



Shakira reveals she found out about her ex Gerard Piqué cheating on her while her dad was in the ICU. pic.twitter.com/O7IRmQpqZH

— Daily Loud (@DailyLoud) June 28, 2023