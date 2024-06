Giornalista incalza Fedez su una sua beneficenza, lui replica: “Farò tante querele”

Arrivato a Taranto con un jet privato e in compagnia del suo nuovo cagnolino, Fedez ha presenziato insieme al presidente del Codacons, Carlo Rienzi, a una conferenza stampa indetta in difesa delle vittime dell’ex Ilva. Al termine una giornalista gli ha fatto una domanda in merito a una sua vecchia beneficenza fatta in seguito alla pubblicazione del libro di favole Quando Sarai Grande scritto dal rapper nel 2019 a sostegno dell’associazione Heal Onlus per la ricerca sui tumori cerebrali infantili.

Anche in quel caso la donazione all’associazione Fedez l’ha fatta prima che il libro andasse in stampa e la giornalista, chiedendo delucidazioni, ha per questo parlato di Balocco pro tempore. “All’epoca venne scritto che il libro sosteneva un’associazione Onlus, ma ci fu probabilmente un errore di comunicazione: sembra un Balocco pro tempore“. Un’allusione che non è per niente piaciuta al rapper.

“Esistono enti a tutela dei consumatori che sanciscono se la comunicazione è stata fatta correttamente o scorrettamente. E nessun tribunale mi ha detto che io ho sbagliato quella attività. Sto stati donati dei soldi. Né l’Antitrust, né altro ente ha mai detto nulla. Magari dono più di quello che vendo. Ho donato 15 mila euro. Mi sembra abbastanza lampante quello che si sta cercando di fare, ovvero rovistare in tutte le mie attività di beneficenza cercando di trovare il pelo nell’uovo. L’attività è stata fatta, i soldi sono stati donati e né l’Antitrust né nessun altro tipo di ente ha mai detto nulla”.

A tal proposito Fedez ha citato anche il concerto evento LoveMi da lui organizzato.

“Per il concerto gratuito in Piazza del Duomo, ho speso personalmente 2 milioni di euro per la realizzazione dell’evento. Questo includeva i costi di produzione e il pagamento del personale. Se avrei potuto donare di più senza realizzare l’evento? Ma io faccio quello che voglio con i miei soldi e ho voluto fare un concerto per la mia città”.

Fedez: “Farò un sacco di querele, mi pagherete le vacanze”

Come riporta Open, Fedez ha poi parlato del caso della donazione che ha annunciato per i terremotati di Amatrice: “Una giornalista mi chiama e mi dice che la donazione non è pervenuta – spiega – Quindi si è tentato di contestarmi la donazione. Io in quel momento non avevo le fatture del 2016, non ricordavo come fosse avvenuta l’operazione. Mi era stato detto che non avevano ricevuto la donazione. State cercando di trovare cose che non troverete. Devo fare un sacco di querele e vi ringrazio perché mi pagherete le vacanze“.