Attualità

Giornalista condannata alle Filippine

Giornalista condannata alle Filippine

Una giovane giornalista filippina, Frenchie Mae Cumpio, è stata condannata con l’accusa di “finanziamento del terrorismo”, una decisione considerata da molti osservatori come di chiara matrice politica e aspramente criticata dai difensori dei diritti umani. La giornalista, 26 anni, è stata arrestata dopo che gli agenti hanno fatto irruzione nella sua casa e hanno trovato una granata a mano, un’arma da fuoco e una bandiera comunista. Tuttavia, i gruppi per i diritti umani sostengono che le accuse sono state inventate e che la giovane giornalista paga il prezzo per i suoi coraggiosi reportage in cui criticava la polizia e l’esercito.

Cumpio è la prima reporter filippina a essere perseguita in base alle cosiddette leggi sul “finanziamento del terrorismo”, che l’avvocato difensore Julianne Agpalo ha definito “l’arma preferita” del governo per mettere a tacere il dissenso. La difesa ha annunciato che intende impugnare in appello la sentenza di primo grado, che prevede una pena fino a 18 anni di carcere. La condanna ha attirato l’attenzione di una coalizione di organizzazioni per la libertà di stampa e Ong, che affermano che le accuse contro di lei sono state “inventate” e il trattamento riservatole in detenzione è “disumano”.

Prima del suo arresto, Cumpio denunciava regolarmente gli abusi commessi dall’esercito e dalla polizia nella regione orientale delle Visayas nelle Filippine, attraverso articoli per il sito di notizie Eastern Vista e un programma da lei condotto sulla stazione radiofonica Aksyon Radyo-Tacloban DYVL. Il suo caso ha sollevato preoccupazioni sulla libertà di espressione e sulla libertà di stampa nelle Filippine.

