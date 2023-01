Quanto può mettere in difficoltà una domanda inaspettata posta da una giornalista? A quanto pare tanto a giudicare dalla reazione di Gianluca Ginoble de Il Volo, intercettato dai microfoni di MOW Mag al Pitti Uomo di Firenze.

“Abbiamo rotto le p@lle pure al Pitti perché ci siamo posti una domanda, tra le altre: ha ancora senso chiamarlo Pitti Uomo?” – si legge su MOW Mag – “Come la mettiamo con il no gender, il fluid, il metoo, i peli?. Ecco le risposte dalla fiera della moda maschile, dove è andato in scena anche un surreale scambio di battute con Gianluca Ginoble, cantante del noto trio di tenori Il Volo, che alle nostre domande scomode prima ha cercato di svicolare (“senza l’ufficio stampa faccio danni”) e poi ha balbettato qualcosa”.

La domanda – provocatoria (“ha ancora senso chiamare uomo Pitti Uomo?“) – ha davvero messo in evidente difficoltà Gianluca Ginoble che ha balbettato: “Tu lo sai che io sono un personaggio pubblico, vero? Eh, se non c’è l’ufficio stampa che mi controlla passo i guai, quindi devo stare attento…”. Aggiungendo poco dopo: “Io ho delle idee ben chiare, no? Dirle? È pericoloso, mi metti in difficoltà eh?”.

Giornalista a Pitti Uomo manda in error 404 Gianluca Ginoble de Il Volo | Il video

La giornalista ha così incalzato con una seconda domanda: “Nei bagni genderless, senza distinzione tra uomo e donna, ci andresti?”. Ottenendo come risposta una non-risposta: “Eh, diciamo che, in realtà, tu dici: uno magari ha fretta e non guarda nemmeno dove entrare, basta che entra, dici, no?”.

Gianluca Ginoble palesemente in error 404.

Nun te preoccupà tipo de Il Volo che con ste risposte demmerda hai già detto tutto pic.twitter.com/Mcw0cgjjoL — Martha kiloGraham 🦝🏳️‍🌈 (@fagentile92) January 21, 2023