E’ da oggi sul sito www.occhibluonlus.com il bando per la sesta edizione del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015. Se quest’anno il Premio, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, è slittato a settembre, l’associazione Occhiblu guarda al 2021 con fiducia riproponendo le date tradizionali, quelle che comprendono il sesto anniversario da quando Cristiana è scomparsa: quindi l’8, 9 e 10 luglio 2021 Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cristiana ha scelto di riposare, diventerà ancora una volta il luogo simbolo in cui per tre giorni si concentreranno numerosi appuntamenti per ricordare la cronista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarietà e integrazione, musica e teatro, cultura e giornalismo, sport e bellezza – quella di cui tanto c’è bisogno – saranno i temi che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di straordinario fascino paesaggistico e ambientalistico.

