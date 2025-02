Giornali durissimi contro l’ex Napoli

Non è stato un inizio facile per Kvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. L’attaccante georgiano, giunto dal Napoli durante il mercato di gennaio, sta trovando difficoltà ad ambientarsi e nelle prime partite di Ligue 1 ha deluso, attirando critiche. Finora, Kvara ha collezionato tre presenze, sempre partendo titolare, ma senza segnare gol, fornire assist o realizzare giocate significative.

Dopo l’investimento di 75 milioni per il suo acquisto e il suo tumultuoso addio al Napoli, le aspettative a Parigi erano elevate. All’esordio in Ligue 1, Kvara aveva promesso di ritrovare presto la migliore condizione dopo una stagione precedente segnata da problemi fisici. Tuttavia, non ha brillato neppure negli ottavi di finale di Coppa di Francia contro il Le Mans, una squadra di terza divisione francese.

Oggi i media francesi si interrogano se il Kvaratskhelia arrivato a Parigi sia lo stesso giocatore ammirato a Napoli, in particolare durante il suo primo anno. Le Parisien scrive che Kvara “tarda a dimostrare il suo valore”, mentre L’Equipe sottolinea che “non riesce a vincere un dribbling”, sollevando interrogativi ma senza destare eccessiva preoccupazione.

L’articolo evidenzia il periodo di adattamento del giocatore e le aspettative che gravano su di lui, specialmente considerando il precedente successo al Napoli e il costo elevato del suo trasferimento. I tifosi e gli esperti del calcio stanno osservando attentamente i prossimi sviluppi della sua carriera al PSG, sperando di rivedere il talento che lo aveva contraddistinto in Italia.