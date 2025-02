GIORGIO POI RITORNA IN TOUR: A PARTIRE DAL 9 MAGGIO IN EUROPA

A due anni dal tour di Gommapiuma, GIORGIO POI annuncia il suo ritorno dal vivo con due date speciali in Italia: il 24 maggio al MI AMI di Milano e il 13 giugno al Forte Antenne di Roma. Questo ritorno segue un tour che toccherà alcune delle principali capitali europee, tra cui Berlino (9 maggio), Bruxelles (11 maggio), Parigi (12 maggio) e Londra (13 maggio).

L’artista ha raccolto successi e riconoscimenti internazionali negli ultimi anni, tra cui aperture per i Phoenix a Milano, Parigi e negli Stati Uniti. Ha anche effettuato un mini tour asiatico, esibendosi a Pechino, Tianjin e Hong Kong, e ha partecipato a un concerto a Città del Messico aprendo per Leon León Larregui, ex leader degli Zoè, con il quale ha collaborato nel brano “Chromocosmic Avenue”.

Sarà accompagnato sul palco da un gruppo di musicisti di fiducia, tra cui Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere.

Le date del tour sono le seguenti:

– 09 maggio 2025, Berlino, Lark

– 11 maggio 2025, Bruxelles, Pilar

– 12 maggio 2025, Parigi, La Bellevilloise

– 13 maggio 2025, Londra, O2 Academy Islington

– 24 maggio 2025, Milano, MI AMI

– 13 giugno 2025, Roma, Forte Antenne

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire l’artista sui social media su instagram.com/sonogiorgiopoi.