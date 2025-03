Giorgio Poi presenta ‘Schegge’: il nuovo album in arrivo il 2 maggio

Giorgio Poi torna con un nuovo album intitolato “Schegge”, che sarà pubblicato il 2 maggio, a tre anni di distanza da “Gommapiuma”. Questo quarto lavoro inedito rappresenta una fase di trasformazione profonda e raccoglie frammenti di vita e sentimenti in collisione, espressi attraverso un suono stratificato e una narrazione visionaria. Realizzato tra dicembre 2022 e ottobre 2024 a Roma, con la supervisione di Laurent Brancowitz dei Phoenix, l’album è interamente scritto, suonato e prodotto dallo stesso artista. Composto da nove brani che mescolano realismo magico e ironia, “Schegge” trasforma l’instabilità in movimento, invitando alla libertà e alla scoperta.

Il primo singolo, “Uomini contro insetti”, anticipa il disco e continua a mostrare la sensibilità distintiva di Giorgio Poi, con melodie immediate e ballad delicate. La tracklist include brani come “Giochi di gambe”, “Nelle tue piscine”, e “Non c’è vita sopra i 3000 kelvin”.

Giorgio Poi presenterà il nuovo lavoro con un tour europeo, che partirà il 9 maggio da Berlino e toccherà diverse città come Bruxelles, Parigi e Londra. Sul palco, sarà accompagnato da Matteo Domenichelli, Francesco Aprili e Benjamin Ventura. Questo atteso ritorno segue una serie di successi internazionali, da aperture per i Phoenix a tour in Asia e Città del Messico.

Le date del tour includono importanti festival e concerti in varie città italiane fino a settembre, dimostrando la continua crescita artistica di Giorgio Poi.