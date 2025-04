GIORGIO POI: Il Suo Anno di Riscossa. Ascolta il Nuovo Singolo!

Nel panorama musicale italiano, Giorgio Poi si distingue per il suo approccio personale e ricercato. Il suo nuovo singolo, “Giochi di Gambe”, anticipa il quarto album “Schegge”, in uscita il 2 maggio per Bomba Dischi. Il brano, che apre l’album, esprime una visione del mondo che unisce leggerezza e malinconia, con testi evocativi che raccontano frammenti di vita quotidiana. Le parole di Poi creano un’atmosfera densa di dolcezza e nostalgia, riflettendo un realismo magico che valorizza i dettagli minimi.

Il disco “Schegge” è il risultato di un periodo di transizione creativa e personale, interamente scritto e prodotto da lui tra dicembre 2022 e ottobre 2024, registrato a Roma, città da cui è tornato dopo diciassette anni. Questa fase di recupero di sé si manifesta nell’opera, che abbraccia la fragilità trasformandola in poesia sonora.

Oltre al disco, il successo di Giorgio Poi si conferma anche con un tour europeo che inizierà il 9 maggio, toccando città come Berlino, Bruxelles, Parigi e Londra, con un’alta richiesta di biglietti e un debutto già sold out a Roma. La sua band, composta da Matteo Domenichelli, Francesco Aprili e Benjamin Ventura, lo accompagnerà durante i concerti, tra i quali figurano importanti festival estivi.

Giorgio Poi, capace di fondere pop, psichedelia e indie, ha costruito una poetica sonora unica, mantenendo una forte identità personale. “Schegge” si preannuncia non solo come un punto di arrivo, ma anche come un nuovo inizio per il cantautore romano.