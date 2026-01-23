6 C
Roma
venerdì – 23 Gennaio 2026
Giorgio Pasotti si sposa

Da stranotizie
Giorgio Pasotti ha recentemente chiesto alla sua fidanzata Claudia Tosoni di sposarlo. La proposta di matrimonio è avvenuta a fine dicembre al Manzoni di Roma, durante la rappresentazione de “La strana coppia”, in cui Claudia recitava insieme a Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi. Inizialmente, la proposta doveva rimanere un momento intimo, noto solo a loro due, ma qualcuno dal pubblico ha scattato delle foto e la notizia ha iniziato a circolare.

Giorgio Pasotti ha regalato a Claudia un anello di diamanti e, sebbene non abbiano ancora deciso la data del matrimonio, sperano di sposarsi entro l’anno. Pasotti ha una figlia, Maria, avuta con la sua ex compagna Nicoletta Romanoff, e non esclude la possibilità di diventare di nuovo padre in futuro.

Pasotti ha iniziato la sua carriera come karateka e ha fatto parte della nazionale italiana, partecipando a campionati europei e mondiali. Ha smesso di praticare il karate a 25 anni e ha iniziato a lavorare come attore, debuttando in alcuni film in Cina. Ha lavorato con registi come Mario Monicelli e Paolo Sorrentino e ha recitato in film come “L’ultimo bacio” e “La grande bellezza”.

Pasotti ha anche lavorato in televisione, recitando nella fiction “Rosso Volante”, dedicata al bobbista Eugenio Monti, e ha diretto due film, “Sotto a chi tocca” e un altro in uscita nel 2026. Ha lavorato con le sue compagne, Claudia Tosoni e Nicoletta Romanoff, e afferma che non è facile lavorare con la propria partner, ma a volte può essere bello.

