Giorgio Panariello esce allo scoperto con la sua fidanzata, l’avete mai vista? È giovanissima

Si chiama Claudia Capellini ed è la giovanissima fidanzata del comico e conduttore Giorgio Panariello. In occasione di San Valentino, ecco una rarissima foto insieme

Sono rarissime le loro foto insieme, ma in occasione della festa di San Valentino non poteva mancare lo scatto che li ritrae insieme felici mentre festeggiano il 14 febbraio. Di chi stiamo parlando? Di Giorgio Panariello e della fidanzata Claudia Capellini, molto più giovane di lui. Scopriamo insieme chi è la giovane ragazza che ha fatto girare la testa all’attore comico.

Non abbiamo molte foto di Giorgio Panariello e della sua compagna, Claudia Capellini, se non quelle che i paparazzi hanno “rubato” durante delle loro recenti vacanze al mare. Loro sono riservati e preferiscono vivere la loro relazione lontano dai riflettori.

In occasione di San Valentino, però, hanno fatto un’eccezione alla regola. Giorgio e Claudia si sono mostrati sorridenti insieme mentre celebravano la festa degli innamorati. Uno scatto davvero unico ed eccezionale.

Giorgio Panariello e la giovane fidanzata: chi è Claudia Capellini

Claudia e Giorgio stanno insieme dal 2016. Hanno 25 anni di differenza. Lei è una modella, influencer e PR, nata a Cremona nel 1987. Dopo la laurea laurea all’Università IULM di Milano, si è trasferita nella città meneghina, iniziando a lavorare nelle pubbliche relazioni e a frequentare eventi esclusivi.

In occasione di una cena con amici comuni, Claudia Capellini ha conosciuto Giorgio Panariello. E da allora non si sono più lasciati. In precedenza l’attore ha avuto una storia d’amore durata 17 anni con Elena Metti. E poi anche una relazione con la conduttrice RAI Elisa Isoardi, nel 2008.

Giorgio Panariello ha avuto anche una relazione con Dalila Frassanito. E oggi è felicemente innamorato della giovane ragazza, con cui fa coppia fissa ormai da qualche tempo. I due sono felici, nonostante la differenza notevole di età che molti criticano.

Tra le rare foto insieme, eccone una arrivata giusto in tempo per San Valentino, che la coppia ha condiviso reciprocamente sui propri canali social. I due appaiono sorridenti e innamorati più che mai.