Giorgio Montanini a Pescara con Fall Reload

Giorgio Montanini torna a Pescara con lo spettacolo “Fall Reload”, una versione aggiornata e più tagliente del suo show che ha registrato continui sold out nella scorsa stagione. Al teatro Massimo presenterà un monologo satirico, corrosivo e profondamente politico che si confronta con gli eventi più recenti e con le ipocrisie della nostra epoca.

Il monologo affronta vari temi, dalla fine delle ideologie al mito del politicamente corretto, passando per i diritti civili e l’agonia culturale. Montanini, con la sua risata, smaschera e disarma la società attuale. Il titolo “Fall” rappresenta l’autunno che spoglia delle convinzioni e la risata che seppellirà prima del letargo invernale.