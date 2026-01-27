7.7 C
Roma
martedì – 27 Gennaio 2026
Spettacolo

Giorgio Montanini a Pescara con Fall Reload

Da stranotizie
Giorgio Montanini a Pescara con Fall Reload

Giorgio Montanini torna a Pescara con lo spettacolo “Fall Reload”, una versione aggiornata e più tagliente del suo show che ha registrato continui sold out nella scorsa stagione. Al teatro Massimo presenterà un monologo satirico, corrosivo e profondamente politico che si confronta con gli eventi più recenti e con le ipocrisie della nostra epoca.

Il monologo affronta vari temi, dalla fine delle ideologie al mito del politicamente corretto, passando per i diritti civili e l’agonia culturale. Montanini, con la sua risata, smaschera e disarma la società attuale. Il titolo “Fall” rappresenta l’autunno che spoglia delle convinzioni e la risata che seppellirà prima del letargo invernale.

Articolo precedente
San Marino si trasforma in hub tecnologico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.