Da mesi circolano rumor sul possibile comeback di Giorgio Manetti a Uomini e Donne, ma questa volta sembra sia tutto vero. A dare la notizia è stato Nuovo Tv, che ha titolato “George torna nel programma di Canale 5“. L’ex cavaliere ha confessato al settimanale di Riccardo Signoretti: “Ho una gran voglia di conoscere Isabella“. E che all’affascinante toscano interessasse Isabella lo sapevamo già, visto che a settembre aveva già speso delle belle parole per la rivale di Gems: “Trovo che sia molto affascinante. Vorrei tanto invitarla a cena fuori“.

Isabella interessata a Giorgio Manetti: la reazione della Galgani.

Proprio nella puntata di ieri del programma mariano Isabella Ricci ha detto che sarebbe interessata a conoscere il Gabbiano fiorentino: “Io con Giorgio Manetti ci sarei anche uscita. Poi se andava avanti due mesi o tre mesi nessuno avrebbe potuto saperlo. Ci andrei a cena almeno una volta, l’ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo e dirgli che voglio vederlo“.

Gemma all’idea che Giorgio possa tornare nel programma per corteggiare la nemica è sbottata: “Lei non voleva che io parlassi di lei. Ha proprio detto ‘io non voglio che questa donna parli di me e intervenga sulle mie cose nel programma’. Poi però ho letto la sua intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ed è stata lei a parlare di me e anche di Giorgio Manetti! Ha detto che vorrebbe conoscerlo e poter uscire con lui. Oltretutto una persona che è uscita con me. Lei ha una misera considerazione di me non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto adesso. Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una Pinocchia. Tu non sarai me, non potrai mai!”

A questo punto la redazione deve farci davvero il regalo di far tornare George.

Isabella: “ho visto per tre anni Giorgio qui, a #uominiedonne, e mi piacerebbe conoscerlo”

Gemma: “ma tu non sarai mai me, hai capito??” pic.twitter.com/Q1oRDGFIGm — Arcani_e_Argatti (@cordismei) November 16, 2021

Beh è evidente che Gemma non sopporta Isabella perché le sta togliendo visibilità e forse presto anche il suo tanto amato Giorgio #uominiedonne pic.twitter.com/3OU6ngXsZz — 🌈❤️ a_n_n_a_79 💞 (@Soleluna790210) November 16, 2021