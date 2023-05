Giorgio Manetti svela se ha mai amato Gemma e se lo rivedremo a Uomini e Donne

Nonostante la loro frequentazione risalga a più di cinque anni fa, i telespettatori di Uomini e Donne ricordano benissimo le vicende di Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Le esterne romantiche, le litigate, la lettera della dama e le sue scenate di gelosia. A distanza di tutto questo tempo l’imprenditore fiorentino ha svelato se ha mai davvero amato la protagonista di Uomini e Donne. Il gabbiano ha spiegato di aver nutrito dei sentimenti per la Galgani, ma ha anche specificato che non si trattava di amore.

“Nella vita mi sono innamorato due volte, forse tre, ma non di lei. – ha confessato Giorgio Manetti a Nuovo Tv – Ho provato qualcosa. Il fatto che non le ho mai detto ti amo? Sono parole che non posso pronunciare con leggerezza, soprattutto se non le sento nel cuore. Il nostro legame stava ancora nascendo. Se avessi avuto più tempo forse avrei potuto capire meglio quello che c’era tra di noi e vedere come sarebbero andate le cose”.

Giorgio Manetti e il possibile ritorno a Uomini e Donne.

Non solo i rimpianti e i sentimenti per Gems, l’ex cavaliere a Nuovo Tv ha anche parlato del suo possibile comeback televisivo alla corte di Maria De Filippi. L’uomo ha dichiarato che potrebbe davvero rivedere Gemma e tornare a Uomini e Donne.

Questa non è una novità, perché qualche mese fa Manetti aveva già riaperto le porte a U&D: “Se mi rivedrete a Uomini e Donne? Dovendo darti una risposta nell’immediato potrei dire di si.Tornerei però anche per dire a tutti di parlare di cose serie. Però non so chi tra i protagonisti che ci sono sarebbe disposto a farlo. Da quello che vedo in televisione non so se sarebbero tutti capaci di farlo. Se potrei mai ritornare con Gemma Galgani? Prima di tutto penso che lei dovrebbe mostrarsi per la donna di classe che ho conosciuto e che dice di essere. Però dovrebbe dimostrarlo in primis con i fatti e quindi non solo a parole“.